В КНР порекомендовали отказаться от заморозки резервов других стран

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что блокировка резервов ряда государств подрывает мировую экономическую стабильность, такая практика должна быть прекращена.

«Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств», — приводит ТАСС его заявление, сделанное в рамках заседания Совета Безопасности ООН.

По мнению Цзюня, такая практика подрывает основы мировой экономической стабильности и провоцирует риски для международных отношений.

«Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее», — резюмировал он.

Ранее Цзюнь заявлял, что применение огульных санкций может подорвать мировую торговлю и экономику.

В пресс-службе МИД КНР до этого сообщили, что Китай и Индия серьёзно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок.