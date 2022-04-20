В КНР порекомендовали отказаться от заморозки резервов других стран

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что блокировка резервов ряда государств подрывает мировую экономическую стабильность, такая практика должна быть прекращена.

«Произвольное замораживание резервов иностранной валюты также приводит к нарушению суверенитета государств», — приводит ТАСС его заявление, сделанное в рамках заседания Совета Безопасности ООН.

По мнению Цзюня, такая практика подрывает основы мировой экономической стабильности и провоцирует риски для международных отношений.

«Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее», — резюмировал он.

Ранее Цзюнь заявлял, что применение огульных санкций может подорвать мировую торговлю и экономику.

В пресс-службе МИД КНР до этого сообщили, что Китай и Индия серьёзно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок.

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