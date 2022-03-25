Китай и Индия заявили об обеспокоенности влиянием односторонних санкций на мировую экономику
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«(Стороны. — RT) серьёзно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок», — говорится в сообщении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования.
Кроме того, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса в ходе переговоров сторон.