Китай и Индия заявили об обеспокоенности влиянием односторонних санкций на мировую экономику

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Китай и Индия серьёзно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР.
Китай и Индия заявили об обеспокоенности влиянием односторонних санкций на мировую экономику
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  • © Nora Tejada

«(Стороны. — RT) серьёзно обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок», — говорится в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования.

Кроме того, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса в ходе переговоров сторон.

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