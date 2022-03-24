Постпред Китая при ООН призвал как можно скорее урегулировать ситуацию на Украине
«Украинский кризис является серьёзным вызовом для всего мира», — цитирует РИА Новости китайского постпреда.
По его словам, «ключ сейчас в том, чтобы соответствующие стороны проявили политическую волю и нашли подходящее решение посредством переговоров, как можно скорее».
Дипломат подчеркнул, что международное сообщество должно создать необходимое пространство для мира и политического урегулирования.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не ведёт переговоры сама с российской стороной, а руководствуется методичками США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.