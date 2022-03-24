Постпред Китая при ООН призвал как можно скорее урегулировать ситуацию на Украине

Китай выступает за скорейшее решение украинского кризиса в ходе переговоров сторон. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.

«Украинский кризис является серьёзным вызовом для всего мира», — цитирует РИА Новости китайского постпреда.

По его словам, «ключ сейчас в том, чтобы соответствующие стороны проявили политическую волю и нашли подходящее решение посредством переговоров, как можно скорее».

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество должно создать необходимое пространство для мира и политического урегулирования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не ведёт переговоры сама с российской стороной, а руководствуется методичками США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.