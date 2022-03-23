Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело
- РИА Новости
«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не ведёт переговоры сама с российской стороной, а руководствуется методичками США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.