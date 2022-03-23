Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не ведёт переговоры сама с российской стороной, а руководствуется методичками США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.