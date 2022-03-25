Си Цзиньпин призвал мировое сообщество содействовать переговорам по украинскому вопросу
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«Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что международное сообщество должно по-настоящему содействовать миру и проведению переговоров, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса», — приводит ТАСС сообщение.
По словам главы КНР, Китай готов и дальше играть конструктивную роль в этом отношении.
Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса в ходе переговоров сторон.