Си Цзиньпин призвал мировое сообщество содействовать переговорам по украинскому вопросу

Мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что международное сообщество должно по-настоящему содействовать миру и проведению переговоров, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса», — приводит ТАСС сообщение.

По словам главы КНР, Китай готов и дальше играть конструктивную роль в этом отношении.

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай выступает за скорейшее разрешение украинского кризиса в ходе переговоров сторон.