Чешский эксперт по энергетике Иван Новески в интервью газете Parlamentní listy заявил, что в случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть национальной промышленности.

Как пишет РИА Новости, такой сценарий грозит прекращением работы многих предприятий и рекордным ростом безработицы в стране.

Кроме того, полный отказ от поставок природного газа из России может остановить чешский транспорт.

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут», — заявил Новески.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Газета Lidovky ранее сообщала, что чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов.