В Чехии выразили опасения в случае введения эмбарго на российский газ
Как пишет РИА Новости, такой сценарий грозит прекращением работы многих предприятий и рекордным ростом безработицы в стране.
Кроме того, полный отказ от поставок природного газа из России может остановить чешский транспорт.
«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут», — заявил Новески.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.
Газета Lidovky ранее сообщала, что чешской экономике грозят проблемы в случае отказа России от поставок ресурсов.