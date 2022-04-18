В Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20
«Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина, ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — цитирует Псаки РИА Новости.
Ранее представитель американского ведомства в комментарии AFP сообщил о намерении США бойкотировать заседания G20 в случае участия России.
Американский лидер Джо Байден до этого предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».
Но он признал, что это решение — за странами G20.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».