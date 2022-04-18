В Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20

Короткая ссылка
Глава Минфина США Джанет Йеллен не станет участвовать в заседаниях G20 в случае присутствия на сессиях МВФ и Всемирного банка представителей из России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина, ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее представитель американского ведомства в комментарии AFP сообщил о намерении США бойкотировать заседания G20 в случае участия России.

Американский лидер Джо Байден до этого предложил исключить Россию из «Большой двадцатки».

Но он признал, что это решение — за странами G20.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат G20 важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для России «не смертельным».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить