Генсек ООН призвал к прекращению провокаций в Иерусалиме

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить провокации на Храмовой горе в Иерусалиме на фоне беспорядков.

«Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — приводит ТАСС сообщение официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек ООН глубоко обеспокоен ситуацией в Иерусалиме.

Гутерреш призвал сохранять статус-кво в районах святых мест Иерусалима.

Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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