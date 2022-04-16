Генсек ООН призвал к прекращению провокаций в Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить провокации на Храмовой горе в Иерусалиме на фоне беспорядков.

«Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — приводит ТАСС сообщение официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика. По его словам, генсек ООН глубоко обеспокоен ситуацией в Иерусалиме. Гутерреш призвал сохранять статус-кво в районах святых мест Иерусалима. Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.