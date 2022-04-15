Совет стран Персидского залива осудил нападение Израиля на молящихся палестинцев

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство новостей KUNA.

«Мы решительно осуждаем преступления израильских сил безопасности в отношении палестинцев у мечети Аль-Акса. Сотни человек пострадали и были задержаны. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — сказал аль-Хаджраф.

Он также потребовал от Израиля «немедленно прекратить незаконные действия на территории Палестины и уважительно относиться к мусульманским святыням».

В МИД Турции опубликовали заявление, в котором осуждаются действия израильских силовиков в Палестине, в частности убийство семерых мирных жителей.