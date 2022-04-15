Совет стран Персидского залива осудил нападение Израиля на молящихся палестинцев
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство новостей KUNA.
«Мы решительно осуждаем преступления израильских сил безопасности в отношении палестинцев у мечети Аль-Акса. Сотни человек пострадали и были задержаны. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права», — сказал аль-Хаджраф.
Он также потребовал от Израиля «немедленно прекратить незаконные действия на территории Палестины и уважительно относиться к мусульманским святыням».
В МИД Турции опубликовали заявление, в котором осуждаются действия израильских силовиков в Палестине, в частности убийство семерых мирных жителей.