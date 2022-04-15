МИД Турции осудил Израиль за убийство семерых мирных жителей Палестины
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«Анкара решительно осуждает действия израильских силовиков, убивших за последние дни семерых мирных жителей Палестины, в том числе в городе Дженин, и спровоцировавших противостояние в районе святыни ислама — мечети Аль-Акса», — говорится в заявлении турецкого МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубокую обеспокоенность очередным скачком напряжённости на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильская сторона примет все необходимые меры для победы над террором.