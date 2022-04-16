Госдеп призвал израильтян и палестинцев к сдержанности после беспорядков в Иерусалиме

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Госдеп США призвал израильтян и палестинцев к сдержанности после произошедших беспорядков на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать провокационных действий и риторики», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе призвали официальных лиц Израиля и Палестины к совместной работе по снижению напряжения.

Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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