Госдеп призвал израильтян и палестинцев к сдержанности после беспорядков в Иерусалиме

Госдеп США призвал израильтян и палестинцев к сдержанности после произошедших беспорядков на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать провокационных действий и риторики», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В Госдепе призвали официальных лиц Израиля и Палестины к совместной работе по снижению напряжения. Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах аль-Хаджраф осудил действия израильских сил безопасности в отношении молящихся в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.