В столице Сербии проходит массовая акция в поддержку России

В центре Белграда проходит массовая протестная акция «Не от моего имени», связанная с голосованием Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 20:00 мск у памятника Николаю II Романову близ здания избиркома и через дорогу от резиденции президента Сербии собрались сотни участников акции с плакатами, сербскими и российскими флагами.

Некоторые из пришедших носят майки с символом Z, присутствуют флаги Новороссии и чёрно-жёлто-белое знамя. Участники акции перекрывают центральную улицу Краля Милана, полиция не вмешивается.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что требования стран Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством.

8 апреля Вучич заявил, что Сербия проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за давления и шантажа.