В столице Сербии проходит массовая акция в поддержку России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что около 20:00 мск у памятника Николаю II Романову близ здания избиркома и через дорогу от резиденции президента Сербии собрались сотни участников акции с плакатами, сербскими и российскими флагами.
Некоторые из пришедших носят майки с символом Z, присутствуют флаги Новороссии и чёрно-жёлто-белое знамя. Участники акции перекрывают центральную улицу Краля Милана, полиция не вмешивается.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что требования стран Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством.
8 апреля Вучич заявил, что Сербия проголосовала за приостановку участия России в СПЧ из-за давления и шантажа.