Госдеп: США намерены продолжать поставлять оружие Украине вопреки предостережениям России

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире телеканала CNN заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжать поставлять оружие Украине вопреки предостережениям России.
Госдеп: США намерены продолжать поставлять оружие Украине вопреки предостережениям России
  • AP

«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнёров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений — приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом представитель американского дипведомства прокомментировал недавнюю публикацию газеты The Washington Post, писавшей, что за последние дни Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

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