Госдеп: США намерены продолжать поставлять оружие Украине вопреки предостережениям России

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире телеканала CNN заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжать поставлять оружие Украине вопреки предостережениям России.

«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнёров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений — приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом представитель американского дипведомства прокомментировал недавнюю публикацию газеты The Washington Post, писавшей, что за последние дни Москва по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью-десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».