Финский министр Тюппурайнен назвала вступление страны в НАТО «весьма вероятным»

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Министр Финляндии по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен в беседе со Sky News назвала вступление страны в НАТО «весьма вероятным».
Финский министр Тюппурайнен назвала вступление страны в НАТО «весьма вероятным»
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«На данный момент я бы сказала, что это (вступление Финляндии в НАТО. — RT) весьма вероятно, но решение ещё не принято», — рассказала она.

По словам Тюппурайнен, подавляющее большинство населения страны поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее газета Iltalehti со ссылкой на комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщала, что страна планирует подать заявку на членство в НАТО в мае.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.

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