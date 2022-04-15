Финский министр Тюппурайнен назвала вступление страны в НАТО «весьма вероятным»
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«На данный момент я бы сказала, что это (вступление Финляндии в НАТО. — RT) весьма вероятно, но решение ещё не принято», — рассказала она.
По словам Тюппурайнен, подавляющее большинство населения страны поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс.
Ранее газета Iltalehti со ссылкой на комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщала, что страна планирует подать заявку на членство в НАТО в мае.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.