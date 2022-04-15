В Евросоюзе прокомментировали высылку из России 18 сотрудников представительства ЕС

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В Европейском союзе выразили сожаление о решении России выдворить из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
В Евросоюзе прокомментировали высылку из России 18 сотрудников представительства ЕС
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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«Европейский союз выражает сожаление в связи с необоснованным решением Российской Федерации о высылке 18 членов представительства Европейского союза в России», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.

5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.

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