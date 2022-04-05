Боррель заявил о высылке сотрудников постпредства России при ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.

«Сегодня я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он уже пригласил главу постпредства России при ЕС, чтобы он мог ознакомиться с соответствующим решением.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.