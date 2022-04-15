Россия объявила об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», — отмечается в сообщении.
5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.