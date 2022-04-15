Россия объявила об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве

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В МИД России заявили, что российская сторона приняла решение об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
Россия объявила об ответной высылке из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

5 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил выслать ряд сотрудников постпредства России при Европейском союзе.

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