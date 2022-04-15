В Берлине активисты потребовали уволить Овсянникову из Die Welt

В Берлине проукраинские активисты потребовали уволить бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову из немецкого издания Die Welt.

Участники акции выступили против того, чтобы журналистка, работавшая на российском телевидении, писала об Украине в западных СМИ.

На этой неделе СМИ сообщили, что Овсянникова будет работать в Die Welt.

14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней с плакатом в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».

15 марта суд в Москве оштрафовал сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 30 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, штраф был назначен девушке не за акцию на телевидении, а за опубликованный до этого видеопризыв.