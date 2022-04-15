Журналист Райнер Рупп: США стремятся затянуть конфликт на Украине за счёт гибели украинцев

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Немецкий журналист Райнер Рупп в эфире RT заявил, что США стремятся затянуть конфликт на Украине, используя украинцев «в роли пушечного мяса» против России.
Журналист Райнер Рупп: США стремятся затянуть конфликт на Украине за счёт гибели украинцев
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По его словам, США и ЕС пытаются надавить на Германию, чтобы она начала поставлять Украине более современное оружие и таким образом конфликт бы продолжался как можно дольше.

«Я считаю, что здесь дело не столько в финансировании, сколько в политической воле, чтобы решиться на нечто подобное. Мы ведь знаем, что среди тех вооружений, которые до сих пор поставляла Германия, очень мало новых разработок... Да, это может затянуть войну. И американцы добьются своей цели — как можно дольше проливать кровь российских военных. И всё это в основном за счёт украинцев, выступающих в роли пушечного мяса. Американцы это знают, и им всё равно», — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что власти Соединённых Штатов намерены завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца.

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