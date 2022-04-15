МИД КНР: материковый Китай и Тайвань обязательно воссоединятся
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«Китай обязательно будет единым», — приводит РИА Новости сообщение.
Как подчёркивается, Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.
В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.