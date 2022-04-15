МИД КНР: материковый Китай и Тайвань обязательно воссоединятся

Материковый Китай и Тайвань непременно будут едины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай обязательно будет единым», — приводит РИА Новости сообщение.

Как подчёркивается, Пекин приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

В пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР также сообщили, что армия Китая проведёт военные учения в районе Тайваня в ответ на провокационные действия США.