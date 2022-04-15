Глава СПЧ Фадеев заявил о недостаточной реакции международных организаций на русофобию

Международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Конечно, недостаточно реакции. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется», — приводит РИА Новости его слова.

Фадеев добавил, что россияне в настоящее время находятся «в положении травимого народа». Российская сторона предпринимает попытки защитить соотечественников за рубежом, но возможностей «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поддержка властей Украины со стороны Вашингтона и Брюсселя стала кульминацией русофобского курса Запада.