Лавров: поддержка властей Украины Западом стала кульминацией русофобского курса

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Поддержка властей Украины со стороны Вашингтона и Брюсселя стала кульминацией русофобского курса Запада, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: поддержка властей Украины Западом стала кульминацией русофобского курса
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«Кульминацией этого русофобского курса стали безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима, пестования на Украине ультрарадикалов, создание из Украины анти-России», — сказал он в ходе выступления на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.

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