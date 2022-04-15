Вице-канцлер ФРГ Хабек высказался за наращивание поставок оружия на Украину
«Нужно увеличить количество и качество поставок оружия. Но мы обсуждаем это с нашими европейскими партнерами и партнёрами по НАТО. До сих пор мы действовали как единое целое, в том числе и в этом вопросе, и будем продолжать делать это в будущем», — приводит ТАСС слова Хабека.
Он напомнил, что в настоящее время поставки оружия из ФРГ не включают тяжёлые танки и истребители.
Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.