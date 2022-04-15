Вице-канцлер ФРГ Хабек высказался за наращивание поставок оружия на Украину

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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил о необходимости нарастить объёмы поставок вооружения на Украину.

«Нужно увеличить количество и качество поставок оружия. Но мы обсуждаем это с нашими европейскими партнерами и партнёрами по НАТО. До сих пор мы действовали как единое целое, в том числе и в этом вопросе, и будем продолжать делать это в будущем», — приводит ТАСС слова Хабека.

Он напомнил, что в настоящее время поставки оружия из ФРГ не включают тяжёлые танки и истребители.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что Германия не должна поставлять тяжёлые вооружения на Украину.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

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