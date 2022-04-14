Байден заявил, что США потеряли лидерство в сфере инноваций

Президент Соединённых Шатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина по теме инфраструктурной реформы заявил, что страна потеряла лидерство в сфере инноваций.

«США раньше были первыми в мире по инвестициям в будущее, теперь мы девятые в развитии и исследованиях», — цитирует РИА Новости его заявление.

Байден также отметил, что Китай 30 лет назад был на восьмом месте, а теперь на втором.

Ранее члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.