Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву требующих обучения оборонных средств

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения.

Об этом он сказал на виртуальном мероприятии Университета Мичигана.

«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они ещё не обучены пользоваться», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что США стараются сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».