Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву требующих обучения оборонных средств

Короткая ссылка
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность отправки на Украину вооружения, которое потребует обучения.
Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву требующих обучения оборонных средств
  • AP
  • © Evelyn Hockstein

Об этом он сказал на виртуальном мероприятии Университета Мичигана.

«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они ещё не обучены пользоваться», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что США стараются сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить