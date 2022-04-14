Блинкен: США рассматривают вопрос отправки Киеву требующих обучения оборонных средств
- AP
- © Evelyn Hockstein
Об этом он сказал на виртуальном мероприятии Университета Мичигана.
«Мы рассматриваем некоторые вещи, которые требуют обучения. Некоторыми вещами, которые запросили украинцы, они ещё не обучены пользоваться», — цитирует его РИА Новости.
Госсекретарь добавил, что США стараются сделать всё возможное для скорейшего разрешения ситуации вокруг Украины.
Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».