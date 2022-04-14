Великобритания ввела санкции против бизнесменов Тененбаума и Давидовича
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Отмечается, что ограничительные меры в отношении канадца Тененбаума и предпринимателя Давидовича подразумевают полную заморозку их активов и запрет на посещение Великобритании.
Ранее Канада объявила о санкциях в отношении некоторых российских бизнесменов.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин, в свою очередь, заявил, что российская сторона при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США.