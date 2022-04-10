МИД: Россия при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в эфире телеканала «Звезда» заявил, что российская сторона при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США.

По его словам, у российской стороны есть свой список тех, кого Москва считает нежелательными лицами, отметившимися в «плохих делах против России».

«Он есть и на американском направлении, и на европейском — в том, что касается ЕС. Мы его периодически перелистываем, если надо — добавим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России объявили о введении ответных санкций в отношении Австралии, в ограничительный список попали 228 австралийцев, в том числе премьер-министр страны Скотт Моррисон.