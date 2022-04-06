Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Шамалова и Михельсона
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ канадского правительства.
Отмечается, что попавшим в санкционные списки заморозят возможные активы в Канаде и запретят въезд в страну.
Также в список добавлены начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа синара» Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент «Марафон групп» Александр Винокуров.
Ранее глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении санкций против 36 российских бизнесменов.