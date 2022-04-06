Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Шамалова и Михельсона

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Канада включила в санкционные списки страны по России ещё девять человек, в числе которых Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ канадского правительства.

Отмечается, что попавшим в санкционные списки заморозят возможные активы в Канаде и запретят въезд в страну.

Также в список добавлены начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, президент АО «Группа синара» Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская, основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, президент «Марафон групп» Александр Винокуров.

Ранее глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении санкций против 36 российских бизнесменов.

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