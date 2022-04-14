Администрация Байдена сосредоточится на том, чтобы Россия «не могла обойти санкции США»

Администрация Джо Байдена в последующие дни сосредоточится на том, чтобы Россия и другие страны не могли обойти антироссийские санкции Запада, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Конечно, когда есть работающая экономика, всегда имеются инструменты, которые можно использовать. Мы считаем, что приняли серьёзные меры», — сказал он, комментируя меры, введённые против России.

В последующие дни «внимание будет сосредоточено на уклонении» от санкций, добавил Салливан.

По его словам, Россия «пытается приспособиться к тому, что она теперь под колоссальным экономическим давлением».

«Какие шаги они сделают, чтобы обойти наши санкции, как мы будем это пресекать?.. Думаю, в ближайшую неделю или две мы выступим с заявлением, укажем цели, которые пытаются обеспечить обход санкций как в России, так и за её пределами», — цитирует советника ТАСС.

Кроме того, «есть вопрос об энергоносителях и Европе», диалог об этом с европейцами продолжается, подытожил Салливан.

В марте экономист Йенс Зюдекум выразил мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось вынудить страны «обходить собственные санкции» решением о переводе оплаты за газ для недружественных стран в рубли.

Вместе с тем представитель венгерского правительства Золтан Ковач отметил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой.