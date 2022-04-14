Администрация Байдена сосредоточится на том, чтобы Россия «не могла обойти санкции США»

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Администрация Джо Байдена в последующие дни сосредоточится на том, чтобы Россия и другие страны не могли обойти антироссийские санкции Запада, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Администрация Байдена сосредоточится на том, чтобы Россия «не могла обойти санкции США»
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«Конечно, когда есть работающая экономика, всегда имеются инструменты, которые можно использовать. Мы считаем, что приняли серьёзные меры», — сказал он, комментируя меры, введённые против России.

В последующие дни «внимание будет сосредоточено на уклонении» от санкций, добавил Салливан.

По его словам, Россия «пытается приспособиться к тому, что она теперь под колоссальным экономическим давлением».

«Какие шаги они сделают, чтобы обойти наши санкции, как мы будем это пресекать?.. Думаю, в ближайшую неделю или две мы выступим с заявлением, укажем цели, которые пытаются обеспечить обход санкций как в России, так и за её пределами», — цитирует советника ТАСС.

Кроме того, «есть вопрос об энергоносителях и Европе», диалог об этом с европейцами продолжается, подытожил Салливан.

В марте экономист Йенс Зюдекум выразил мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось вынудить страны «обходить собственные санкции» решением о переводе оплаты за газ для недружественных стран в рубли.

Вместе с тем представитель венгерского правительства Золтан Ковач отметил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой.

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