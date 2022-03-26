Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкции

Президент России Владимир Путин своим решением о переводе оплаты за газ для недружественных стран вынудил их обходить собственные санкции.

По мнению экономиста Йенса Зюдекума, Путину удалось «ошарашить Запад».

«Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — сказал он в комментарии Spiegel.

Валютный эксперт Петер Бофингер предположил, что такой шаг со стороны российского лидера позволит укрепить рубль.

«Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастёт и соответственно поднимется её курс», — пояснил эксперт.

В заключение экономист Клаус-Юрген Герн отметил, что валюту удастся стабилизировать за счёт того, что Центробанк начнёт продавать рубль потребителям газа через российские банки. Таким образом, по словам Герна, Путин ставит Запад в трудное положение, так как все введённые санкции будут выглядеть абсурдно.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо отметил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.