В Венгрии заявили, что оплата газа из России в рублях не будет нарушением санкций
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«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключённых с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними вопрос, в какой валюте платить, — технический. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — приводит РИА Новости слова Ковача.
По его словам, Венгрия зависит от газа из России на 85%.
Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что, по его мнению, все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.