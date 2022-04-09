В Венгрии заявили, что оплата газа из России в рублях не будет нарушением санкций

Оплата российского газа в рублях не будет нарушением европейских санкций против России, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой, заявил в интервью телеканалу CNN представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключённых с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними вопрос, в какой валюте платить, — технический. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — приводит РИА Новости слова Ковача.

По его словам, Венгрия зависит от газа из России на 85%.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что, по его мнению, все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.