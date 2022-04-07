Новак заявил о согласии ряда стран на оплату газа в рублях

Вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что европейские компании изучают возможность оплаты газа в рублях, а некоторые страны уже согласились на данный вариант.

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Новак выразил уверенность, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило российское правительство.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли.