Кандидат технических наук Власов считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли

Короткая ссылка
Кандидат технических наук Александр Власов высказался о поставках газа за рубли.
Кандидат технических наук Власов считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день ряд европейских стран уже согласились с тем, чтобы открыть валютные и рублёвые счета в Газпромбанке. Думаю, что это вопрос времени и до конца апреля все страны ЕС, которые импортируют российский газ, начнут производить оплату в рублях», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это поспособствует ещё большей стабилизации рубля.

Как отметил Власов, все механизмы достаточно просты и прозрачны — цены контрактов сохраняются, контрагенты могут платить за поставки в евро, которые будут преобразованы в рубли по курсу.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить