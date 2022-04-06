Кандидат технических наук Власов считает, что все страны ЕС начнут покупать газ за рубли

Кандидат технических наук Александр Власов высказался о поставках газа за рубли.

«На сегодняшний день ряд европейских стран уже согласились с тем, чтобы открыть валютные и рублёвые счета в Газпромбанке. Думаю, что это вопрос времени и до конца апреля все страны ЕС, которые импортируют российский газ, начнут производить оплату в рублях», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это поспособствует ещё большей стабилизации рубля.

Как отметил Власов, все механизмы достаточно просты и прозрачны — цены контрактов сохраняются, контрагенты могут платить за поставки в евро, которые будут преобразованы в рубли по курсу.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.