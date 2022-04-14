Корреспондент RT рассказал об эффекте домино из-за санкций против России в Латинской Америке

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Корреспондент RT en Español Игнасио Хубилья рассказал об эффекте домино из-за санкций против России в Латинской Америке.
Корреспондент RT рассказал об эффекте домино из-за санкций против России в Латинской Америке
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В Аргентине наблюдается неконтролируемый рост цен, в этот понедельник перевозчики объявили забастовку, с одной стороны, из-за нехватки дизтоплива, с другой стороны, из-за повышения цен, которые выросли практически вдвое», — сообщил он.

По его словам, в Бразилии перевозчики объявили забастовку. При этом в Парагвае и Панаме произошли протесты дальнобойщиков и других водителей.

Он добавил, что в Эквадоре цены на топливо достигли исторических максимумов.

В марте российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о намерении Москвы наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада.

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