Посол России: Москва намерена наращивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о намерении Москвы наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада.

«Наше сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна... не носит конъюнктурный характер. Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы», — приводит его слова РИА Новости.

Мелик-Багдасаров отметил также, что это взаимодействие развивается на системной основе.

Ранее власти Венесуэлы осудили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.