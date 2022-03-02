Посол России: Москва намерена наращивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Короткая ссылка
Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил о намерении Москвы наращивать сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки в условиях санкций Запада.

«Наше сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна... не носит конъюнктурный характер. Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы», — приводит его слова РИА Новости.

Мелик-Багдасаров отметил также, что это взаимодействие развивается на системной основе.

Ранее власти Венесуэлы осудили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить