Посол России: Москва намерена наращивать сотрудничество со странами Латинской Америки
«Наше сотрудничество с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна... не носит конъюнктурный характер. Продолжим наращивать взаимодействие и в условиях незаконных односторонних принудительных мер США и стран Европы», — приводит его слова РИА Новости.
Мелик-Багдасаров отметил также, что это взаимодействие развивается на системной основе.
Ранее власти Венесуэлы осудили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.