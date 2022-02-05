Посол Антонов: латиноамериканские страны тянутся к России

Российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что латиноамериканские страны тянутся к России.

«Латинская Америка... считается (американцами) задворками США, и вы, русские, туда не лезьте», — отметил он.

По его словам, делается всё для того, чтобы Россия не поставляла этим странам оружие, энергоресурсы и не развивала с ними взаимодействие.

«А латиноамериканские страны-то к нам тянутся», — сказал Антонов.

По его словам, страны Латинской Америки «вынуждены оглядываться», потому что над ними «занесена санкционная дубинка», которую США грозят «обрушить» на эти государства, если они сделают шаг в сторону России и Китая.

Ранее посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что проблема санкций США особенно остро ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар.