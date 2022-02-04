Посол России заявил о вопиющих случаях поведения США в Латинской Америке

Проблема санкций США особенно остро ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар, сообщил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов. Он подчеркнул, что односторонние меры Вашингтона противоречат цивилизованным отношениям и приводят к вопиющим случаям, когда странам невозможно доставить гуманитарную помощь.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Соединённые Штаты пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро. Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов российские средства не смогли своевременно поступить центральноамериканским странам, пострадавшим от разрушительных ураганов «Эта» и «Йота», — сказал российский посол.

В феврале 2020 года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США одержимы идеей диктата в Латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства.

Министр подчеркнул, что подобная «опека» США оскорбительна для всех стран Латинской Америки.