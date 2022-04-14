Лавров высказался о западных онлайн-платформах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит использовать западные онлайн-платформы, но будет полагаться на отечественные решения.

Об этом он сказал в ходе конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

«Мы будем строго в рамках нашего законодательства продолжать использовать их возможности в нашей информационной работе, но в то же время очевидно, что полностью надёжно мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Также министр отметил, что российский МИД будет активно поддерживать соцсеть «Одноклассники» и RUTUBE.

Кроме того, Лавров заявил, что без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию.