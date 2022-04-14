Лавров: без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию
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Об этом Лавров сказал в ходе выступления на конференции о цифровых международных отношениях в МГИМО.
«Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договорённостей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии», — отметил он.
По словам министра, последствия могут быть катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, а также «для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан».
Также Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства.