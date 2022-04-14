Лавров: без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без договорённостей в сфере регулирования интернета мир может погрузиться в киберанархию.
Лавров: без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом Лавров сказал в ходе выступления на конференции о цифровых международных отношениях в МГИМО.

«Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договорённостей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии», — отметил он.

По словам министра, последствия могут быть катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, а также «для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан».

Также Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить