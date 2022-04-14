Лавров: без договорённостей по регулированию интернета мир может погрузиться в киберанархию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что без договорённостей в сфере регулирования интернета мир может погрузиться в киберанархию.

Об этом Лавров сказал в ходе выступления на конференции о цифровых международных отношениях в МГИМО.

«Сейчас всем ответственным политикам, всем профессионалам в этой сфере очевидно, что без универсальных договорённостей в области регулирования интернета мир рискует погрузиться в состояние киберанархии», — отметил он.

По словам министра, последствия могут быть катастрофическими для мировой экономики и международной безопасности, а также «для элементарного жизненного комфорта и самочувствия сотен миллионов граждан».

Также Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства.