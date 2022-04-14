Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал отношения России и Украины

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя отношения России и Украины, заявил, что чем дольше длится проблема, тем сложнее становится решение.
Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал отношения России и Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Между тем он выразил мнение, что «несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня». 

Чавушоглу вновь повторил, что Турция приложит усилия, чтобы свести лидеров России и Украины вместе.

«Переговоры между нашими делегациями продолжаются», — отметил он в интервью телеканалу NTV.

Чавушоглу также отметил, что Анкара вынуждена будет следовать антироссийским санкциям только в случае, если их одобрит ООН.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее в интервью TRT Haber отметил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.

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