Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал отношения России и Украины

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя отношения России и Украины, заявил, что чем дольше длится проблема, тем сложнее становится решение.

Между тем он выразил мнение, что «несмотря на все трудности, есть вероятность прекращения огня».

Чавушоглу вновь повторил, что Турция приложит усилия, чтобы свести лидеров России и Украины вместе.

«Переговоры между нашими делегациями продолжаются», — отметил он в интервью телеканалу NTV.

Чавушоглу также отметил, что Анкара вынуждена будет следовать антироссийским санкциям только в случае, если их одобрит ООН.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее в интервью TRT Haber отметил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.