Аналитик Блохин объяснил давление на компании КНР со стороны ряда зарубежных партнёров

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в КНР анонсировали принятие мер в связи в оказываемым на китайские компании давлением.

По словам официального представителя Минкоммерции республики Шу Цзюэтина, некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них «выбрать чью-либо сторону».

«Думаю речь идёт о высоко технологичных компаниях, типа Huawei, и компаниях, которые занимаются в Китае 5G. Потому что США сделали ставку именно на технологические ограничения развития Китая, так как иные способы вряд ли возможны. Как-то подорвать экономическую мощь Китая США не могут, поэтому пытаются ограничить его технологическое развитие», — сказал аналитик.

По его мнению, реакция Китая вполне понятна.

«Китай увидел, да и весь мир увидел, как Запад давит на Россию и понял, что может оказаться следующим», — добавил Блохин.

Он напомнил, что Китай и Россия гармонично дополняют друг друга.

«США хотят, чтобы Китай не поддерживал Россию... Потому что Китай и Россия гармонично дополняют друг друга и формируют как бы альтернативную модель американскому мировому порядку, о котором постоянно говорит Байден. США пытаются как-то сохранить свои лидерские позиции, а мы выступаем за альтернативную многополярную модель», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что власти Китая примут меры из-за усилившегося давления со стороны ряда зарубежных партнёров на компании КНР на фоне антироссийских санкций.