Аналитик Блохин объяснил давление на компании КНР со стороны ряда зарубежных партнёров

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в КНР анонсировали принятие мер в связи в оказываемым на китайские компании давлением.
Аналитик Блохин объяснил давление на компании КНР со стороны ряда зарубежных партнёров
  • AP
  • © Koji Sasahara

По словам официального представителя Минкоммерции республики Шу Цзюэтина, некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них «выбрать чью-либо сторону».

«Думаю речь идёт о высоко технологичных компаниях, типа Huawei, и компаниях, которые занимаются в Китае 5G. Потому что США сделали ставку именно на технологические ограничения развития Китая, так как иные способы вряд ли возможны. Как-то подорвать экономическую мощь Китая США не могут, поэтому пытаются ограничить его технологическое развитие», — сказал аналитик.

По его мнению, реакция Китая вполне понятна.

«Китай увидел, да и весь мир увидел, как Запад давит на Россию и понял, что может оказаться следующим», — добавил Блохин.

Он напомнил, что Китай и Россия гармонично дополняют друг друга.

«США хотят, чтобы Китай не поддерживал Россию... Потому что Китай и Россия гармонично дополняют друг друга и формируют как бы альтернативную модель американскому мировому порядку, о котором постоянно говорит Байден. США пытаются как-то сохранить свои лидерские позиции, а мы выступаем за альтернативную многополярную модель», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что власти Китая примут меры из-за усилившегося давления со стороны ряда зарубежных партнёров на компании КНР на фоне антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить