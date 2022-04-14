В КНР анонсировали принятие мер в связи в оказываемым на китайские компании давлением

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Власти Китая примут меры из-за усилившегося давления со стороны ряда зарубежных партнёров на компании КНР на фоне антироссийских санкций, заявила официальный представитель Минкоммерции республики Шу Цзюэтин.
В КНР анонсировали принятие мер в связи в оказываемым на китайские компании давлением
  • AP
  • © Koji Sasahara

Об этом сообщает ТАСС.

Она напомнила о введённых против России санкциях со стороны ряда стран, что создаёт помехи для китайско-российского торгово-экономического сотрудничества.

«Некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них «выбрать чью-либо сторону». КНР примет необходимые меры и будет твёрдо отстаивать законные права своих компаний», — сказала Цзюэтин.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что в Пекине не намерены присоединяться к односторонним санкциям, которые были введены против России без согласия ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа со стороны Запада.

В марте он сообщил, что Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности, а также из-за договора о поставках газа и поддержки по Косову.

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