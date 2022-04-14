В МИД России заявили о деятельности Запада по подрыву интеграционных процессов в СНГ
«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС», — приводит РИА Новости его слова.
Евдокимов добавил, что деятельность по этим направлениям ведётся.
Представитель российского МИД также подчеркнул, что участники СНГ должны проявлять гибкость и не ограничиваться одним форматом.
Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.