В МИД России заявили о деятельности Запада по подрыву интеграционных процессов в СНГ

Страны Запада пытаются подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств. Об этом сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Запад явно стремится подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества. В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ и ШОС», — приводит РИА Новости его слова.

Евдокимов добавил, что деятельность по этим направлениям ведётся.

Представитель российского МИД также подчеркнул, что участники СНГ должны проявлять гибкость и не ограничиваться одним форматом.

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.