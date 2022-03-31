Путин принял предложение правительства о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

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Президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.
Путин принял предложение правительства о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», — следует из текста документа.

Глава государства также разрешил Минюсту в рамках переговоров о подписании соглашения вносить в проект документа изменения, не носящие принципиального характера.

Ранее в Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 марта 2023 года.

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