Путин принял предложение правительства о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», — следует из текста документа.

Глава государства также разрешил Минюсту в рамках переговоров о подписании соглашения вносить в проект документа изменения, не носящие принципиального характера.

Ранее в Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 марта 2023 года.