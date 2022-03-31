Путин принял предложение правительства о подписании соглашения СНГ по борьбе с коррупцией
- РИА Новости
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«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции», — следует из текста документа.
Глава государства также разрешил Минюсту в рамках переговоров о подписании соглашения вносить в проект документа изменения, не носящие принципиального характера.
Ранее в Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 марта 2023 года.