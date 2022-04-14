Bloomberg: ЕК сочла нарушающим санкции указ Путина об оплате газа за рубли

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что указ российского лидера Владимира Путина об оплате за поставки газа недружественным странам в рублях нарушает санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.