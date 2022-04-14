Bloomberg: ЕК сочла нарушающим санкции указ Путина об оплате газа за рубли
В материале отмечается, что ЕК предоставила в апреле странам ЕС предварительный юридический анализ указа российского лидера.
«Указ Путина существенно меняет процедуру и создаёт новую правовую ситуацию», — заявил источник агентства.
В ЕК полагают, что Россия сможет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу.
«Данный механизм будет нарушать ограничительные меры, которые Евросоюз принял... против российского правительства, Центробанка», — добавил источник.
31 марта Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.