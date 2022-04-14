В США заявили о праве стран Европы самостоятельно решить вопрос закупок российского газа

Соединённые Штаты ведут переговоры со странами Европы по вопросам отказа от поставок газа из России и признают право европейских союзников принимать в данном случае самостоятельное решение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ведём диалог с нашими европейскими партнёрами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден. — RT), конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер заявил, что если бы Россия завтра прекратила поставки газа, то Германии хватило бы его альтернативных источников и запасов до конца лета — начала сентября.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию со сжиженным природным газом в России в условиях санкций.