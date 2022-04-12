Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию ситуацию с СПГ в России на фоне санкций

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию с СПГ в России в условиях санкций.
Аналитик Гривач прокомментировал ситуацию ситуацию с СПГ в России на фоне санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Iurii Garmash

«Пока неизвестно, как именно будут работать введённые санкции: выполнят ли западные контрагенты свои обязательства по действующим контрактам, в каком виде и в каком объёме. Это предстоит оценить участникам этих проектов», — рассказал Алексей Гривач в беседе с oilcapital.ru.

Он, в частности, отметил, что в условиях санкций и геополитического столкновения с Западом сложно сказать, когда зависимость от импортных технологий может быть устранена за счёт импортозамещения.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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