Пентагон: пилоты ВВС США не будут участвовать в доставке вертолётов на Украину

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Американские пилоты не будут задействованы в доставке военных вертолётов США на Украину в качестве помощи, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Пентагон: пилоты ВВС США не будут участвовать в доставке вертолётов на Украину
  • AP
  • © Susan Walsh

«Я не располагаю информацией о том, каким конкретно способом впоследствии каждый из них будет отправлен на Украину. Однако американские пилоты не будут задействованы, они не будут пилотировать вертолёты на украинской территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

В Пентагоне уточнили, что Киеву направят 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.

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