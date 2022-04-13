Пентагон: пилоты ВВС США не будут участвовать в доставке вертолётов на Украину

Американские пилоты не будут задействованы в доставке военных вертолётов США на Украину в качестве помощи, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Я не располагаю информацией о том, каким конкретно способом впоследствии каждый из них будет отправлен на Украину. Однако американские пилоты не будут задействованы, они не будут пилотировать вертолёты на украинской территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

В Пентагоне уточнили, что Киеву направят 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолётов Ми-17, 18 гаубиц, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade и 500 ракет Javelin.