МИД России рассчитывает на продолжение строительства «Пакистанского потока» при Шарифе

Россия рассчитывает на то, что при новом премьер-министре Пакистана Шехбазе Шарифе проект строительства газопровода «Пакистанский поток» будет продолжен, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нынешний премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф возглавляет именно ту партию, а именно Пакистанскую мусульманскую лигу, которая была у власти на время подписания в октябре 2015 года соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» (позднее был переименован в «Пакистанский поток». — RT)», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что проект носит взаимовыгодный характер и в Пакистане об этом «прекрасно известно».

«Его осуществление и придаст импульс пакистанской энергетике, и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам. Исходя из этого, мы рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над данном проектом будет продолжена», — сказала Мария Захарова.

Ранее нижняя палата парламента Пакистана выбрала новым премьером страны кандидата от оппозиции Шарифа. Перед этим Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Как отмечал министр энергетики России Николай Шульгинов, пропускная способность газопровода «Пакистанский поток» может составить 16 млрд куб. м в год. По оценкам министра экономики Пакистана, стоимость строительства трубопровода составит $3,5 млрд.

Газопровод должен связать инфраструктуру для приёма сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

Протяжённость трубопровода по проекту составит более 1,1 тыс. км.