Парламент Пакистана проголосовал за вотум недоверия премьеру Имрану Хану

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Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану.

Как пишет Dawn, 174 члена нижней палаты парламента из 342 проголосовали за вотум недоверия.

Перед голосованием спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер объявил об отставке, заявив, что не намерен «участвовать в иностранном заговоре с целью смещения премьер-министра».

Ранее оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Позднее вице-спикер Национальной ассамблеи Касим Хан Сури отклонил вотум недоверия.

3 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб сообщил, что правительство страны было распущено.

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